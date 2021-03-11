ابنتا مارادونا وزوجته السابقة يشاركن في تظاهرة "العدالة لدييغو" (فيديو وصور)

شاركت ابنتا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، وزوجته السابقة في تظاهرة مطالبة "بالعدالة لمارادونا" في مكان مخصص للاحتفالات بالإنجازات الكروية في العاصمة الأرجنتينية.

ورفع المتظاهرون صورة عملاقة ظهرت عليها ابنتا مارادونا دالما (33 عاما) وجيانينا (31 عاما) من زواجه من كلاوديا فيافاني وكتب عليها: "إدانة اجتماعية وقضائية للمذنبين".

وتواجدت ابنتا مارادونا وزوجته خلال هذه المظاهرة لكنهن لم يمكثن طويلا نظرا للتوتر الذي رافقها.

كما تواجد أصغر أبناء مارادونا ويدعى دييغو فرناندو (8 أعوام) بالإضافة إلى والدته فيرونيكا أوخيدا، الشريكة السابقة للنجم الأرجنتيني بطل مونديال 1986.

ونظمت هذه التظاهرة من خلال دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة من مجموعة أنصار مارادونا الذين رفعوا شعار "العدالة لدييغو: إنه لم يمت، لقد قتلوه".

Watu wa Argentina wameandama kudai taarifa sahihi ya kifo cha Diego Maradona.Waandamanaji hao ambao waliongozwa na aliyekuwa mke wa Maradona pamoja na mabinti wake wawili walidai kuwa kulikuwa na uzembe fulani uliopelekea kifo cha Mfalme huyo wa Soka.Wanataka ukweli uwekwe wazi. pic.twitter.com/gps3iBxYyp — Ayubu Madenge (@ayubu_madenge) March 11, 2021

وأطلق بعض المتظاهرون تهديدات بالموت إلى محامي مارادونا ماتياس مورلا الذي اختار بنفسه الجهاز الطبي الذي أشرف على النجم الأرجنتيني في أيامه الأخيرة.

Il y'a eu une marche pour Diego hier. Le peuple réclame justice, après des éléments d'enquêtes qui laissent penser que Diego à été mal soigné. Enquête en cours.



J'en profite pour mettre une citation de Diego :

"Le peuple n'oublie jamais celui qui ne le trahit pas." pic.twitter.com/mBU5e2W9jx — Diego Maradona FR (@Maradona_France) March 11, 2021

Arjantin'de, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Diego Armando #Maradona ölümünün aydınlatılması için gösteri yapıldı. Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco Dikilitaşında yüzlerce kişi, Maradona'nın öldürüldüğü iddiasıyla bir araya geldi. pic.twitter.com/sYHrzSARqV — Skorer (@skorermilliyet) March 11, 2021

وبدأت مجموعة من 20 خبيرا الاثنين مناقشاتها في أسباب وفاة مارادونا، لتحديد ما إذا كان هناك إهمال من جانب المتخصصين في الرعاية الصحية.

وتوفي مارادونا في الـ25 من نوفمبر الماضي إثر نوبة قلبية، وذلك بعد أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية من أجل معالجة نزيف في المخ.

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ويبحث المحققون في العلاج الصحي الذي تلقاه قبل وفاته، لتحديد ما إذا كانت هناك قضية لتوجيه تهمة القتل غير العمد أم لا والتي ستؤدي في حال الإدانة، إلى عقوبة السجن لمدة تصل الى 15 عاما.

ومن المتوقع أن تقدم لجنة الخبراء، المكونة من 10 متخصصين رسميين و10 آخرين تم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية، نتائجها في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وتم تأليف هذه اللجنة من الخبراء بطلب من مكتب المدعي العام الأرجنتيني للبت في ما إذا كان الأسطورة قد تلقى العلاج المناسب قبل وفاته.

المصدر: أ ف ب