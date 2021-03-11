روما يقسو على شاختار بثلاثية ويضع قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

حقق روما الإيطالي فوزا ثمينا على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من لورينزو بيليغريني وستيفان الشعراوي وجيانلوكا مانشيني في الدقائق 23 و73 و77 على الترتيب.

UEL | روما 1-0 شاختار ..



بيليغريني pic.twitter.com/uIXoZ8TJG4 — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) March 11, 2021

UEL | روما 2-0 شاختار ..



الشعراوي pic.twitter.com/zpykTLs0a5 — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) March 11, 2021

وبهذا الفوز العريض، اقترب روما من حجز تذكرة الدور ربع النهائي بانتظار مباراة الإياب الخميس المقبل في أوكرانيا.

المصدر: RT