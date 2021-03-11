روما يقسو على شاختار بثلاثية ويضع قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)
Reuters Alberto Lingria
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حقق روما الإيطالي فوزا ثمينا على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من لورينزو بيليغريني وستيفان الشعراوي وجيانلوكا مانشيني في الدقائق 23 و73 و77 على الترتيب.
UEL | روما 1-0 شاختار ..— ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) March 11, 2021
بيليغريني pic.twitter.com/uIXoZ8TJG4
UEL | روما 2-0 شاختار ..— ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) March 11, 2021
الشعراوي pic.twitter.com/zpykTLs0a5
وبهذا الفوز العريض، اقترب روما من حجز تذكرة الدور ربع النهائي بانتظار مباراة الإياب الخميس المقبل في أوكرانيا.
المصدر: RT