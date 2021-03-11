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فيدرر يودع بطولة الدوحة للتنس من الدور ربع النهائي (فيديو)

الرياضة

فيدرر يودع بطولة الدوحة للتنس من الدور ربع النهائي (فيديو)
Globallookpress Paul Zimmer via www.imago-images
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انتهت عودة السويسري روجر فيدرر لبطولات اتحاد المحترفين لكرة المضرب بعد غياب دام قرابة 14 شهرا بالخسارة أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في دور الثمانية لبطولة الدوحة القطرية.

وتقدم فيدرر بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن يقلب اللاعب الجورجي الطاولة على "المايسترو" ويفوز بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 6-1 و7-5.

وسيواجه باسيلاشفيلي في الدور قبل النهائي الأمريكي تايلور فريتز الفائز على الكندي دينيس شابوفالوف 5-7 و6-3 و7-5.

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المصدر: رويترز + RT

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