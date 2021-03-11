فيدرر يودع بطولة الدوحة للتنس من الدور ربع النهائي (فيديو)

انتهت عودة السويسري روجر فيدرر لبطولات اتحاد المحترفين لكرة المضرب بعد غياب دام قرابة 14 شهرا بالخسارة أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في دور الثمانية لبطولة الدوحة القطرية.

وتقدم فيدرر بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن يقلب اللاعب الجورجي الطاولة على "المايسترو" ويفوز بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 6-1 و7-5.

Basilashvili moves into the semi-finals 👏



The Georgian defeats Federer 3-6 6-1 7-5 in Doha pic.twitter.com/VKE7FHZI3x — Tennis TV (@TennisTV) March 11, 2021

وسيواجه باسيلاشفيلي في الدور قبل النهائي الأمريكي تايلور فريتز الفائز على الكندي دينيس شابوفالوف 5-7 و6-3 و7-5.

Doha suits Taylor 👌@Taylor_Fritz97 moves into the last four in the Middle East by beating Shapovalov for the first time - 5-7 6-3 7-5 pic.twitter.com/W3Tsrhcdje — Tennis TV (@TennisTV) March 11, 2021

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المصدر: رويترز + RT