حكم أوكراني يتلقى تحذيرا بسبب تكلمه باللغة الروسية خلال مباراة في الدوري الأوكراني لكرة القدم

تلقى الحكم الأوكراني نيقولاي كريفونوسوف تحذيرا من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم بسبب تكلمه باللغة الروسية خلال إحدى مباريات الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم.

وأعلن عن تلقي كريفونوسوف التحذير، مفوض حماية لغة الدولة الأوكرانية تاراس كريمين عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" اليوم الخميس.

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وذكر كريمين أن قرار تحذير كريفونوسوف بسبب تكلمه باللغة الروسية اتخذته لجنة الأخلاقيات واللعب النظيف في الاتحاد الأوكراني لكرة القدم.

ووقعت الحادثة خلال مباراة فريق مدينة لفوف الواقعة في غرب أوكرانيا وقريبة من الحدود البولندية وضيفه كولوس في الـ20 من فبراير الماضي ضمن الجولة الـ15 من الدوري المحلي، والتي انتهت بفوز الضيوف بهدفين نظيفين.

وأثناء المباراة انفعل مدرب لفوف فيتالي شومسكي واعترض على أحد قرارات حكم الساحة وبدأ يناقش باللغة الأوكرانية كريفونوسوف الذي كان حكما رابعا في تلك المباراة والذي رد عليه باللغة الروسية، وهو الأمر الذي لم يعجب مدرب أصحاب الأرض.

يذكر أن مدرب لفوف تلقى بطاقة صفراء من حكم الساحة بعد اعتراضه الشديد، كما قام الاتحاد الأوكراني بتحذيره أيضا.

المصدر: لينتا رو