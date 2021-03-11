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روسيا تحقق انتصارا تاريخيا في بطولة العالم للتزلج الحر (فيديو)

الرياضة

روسيا تحقق انتصارا تاريخيا في بطولة العالم للتزلج الحر (فيديو)
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حقق اللاعبون الروس فوزا تاريخيا في منافسة الفرق المختلطة للقفز البهلواني ضمن بطولة العالم للتزلج الحر التي تستضيفها مدينة ألماتا الكازاخستانية اليوم الخميس.

وفاز الفريق المكون من ليوبوف نيكيتينا وبافيل كروتوف وماكسيم بوروف بأول ميدالية ذهبية في مسابقة القفز البهلواني للتزلج المختلط.

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وسجل الفريق الروسي 300.94 نقطة، فيما حل في المركز الثاني الفريق السويسري 293.46 نقطة، وجاء في المركز الثالث الفريق الأمريكي 283.97 نقطة.

ولم ينجح الرياضيون الروس سابقا بالفوز في هذا المجال.

ويتنافس المنتخب الروسي تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية، بسبب الحظر الذي فرضته محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر الماضي بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الروسيي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار، أي حتى 16 ديسمبر 2022.

المصدر: RT

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