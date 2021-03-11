بالفيديو.. مذيع رياضي يتعرض لحادث مروع داخل الاستديو

تعرض المذيع الرياضي كارلوس أوردوس، الذي كان ضيفا على استديوهات شبكة ESPN بنسختها الكولومبية، لحادث مروع على الهواء.

وكان أوردوس جالسا على يسار زملائه، عندما حدث شيء ما تسبب بانهيار جزء من خلفية الاستديو، ليسقط الجزء المنهار مباشرة على رأس المذيع الضيف، ويضربه بسطح المكتب المقابل له، وسط خوف وصياح المتواجدين في الاستديو.

لتنتقل الكاميرات إلى وجه المذيع الرئيسي "المدهوش" الذي تمكن من ضبط نفسه والانتقال إلى فاصل إعلاني قبل إيقاف البث.

Shocking video. ESPN anchor crushed live on the air by falling set piece. Thankfully he was uninjured. pic.twitter.com/CeFxy8AksY — Mike Sington (@MikeSington) March 10, 2021

لكن بعد ذلك سجل أوردوس الذي نجا بأعجوبة، مقطع فيديو يشرح ماحدث له ونشره على "تويتر"، قال فيه: "يجب أن أخبر كل من سأل ودعمني بشأن الحادث الليلة الماضية، أنا بخير".

وتابع:"الحمد لله بعد الفحوصات الطبية لم يجد الأطباء أي شيء خطير، فقط كدمة وورم في الأنف بدون كسر، شكرا لكل من كان قلقا".

المصدر: perthnow