مشروع لإعادة تسمية أشهر ملعب في البرازيل تكريما لبيليه

صوت المجلس التشريعي لولاية ريو دي جانيرو البرازيلية على إعادة تسمية ملعب "ماراكانا" الشهير تيمنا بأسطورة كرة القدم بيليه البالغ 80 عاما.

وسيحال مشروع القانون الآن إلى الحاكم المؤقت كلاوديو كاسترو الذي لديه 15 يوما ليقرر ما إذا كان سيوقع عليه ويشرعه.

ويحمل المشروع طلب تغيير الاسم الرسمي للملعب إلى "إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو - راي بيليه" وهو الاسم الحقيقي لبطل العالم ثلاث مرات، بالإضافة إلى لقبه "الملك بيليه".

أما الاسم الرسمي الحالي للماراكانا فهو"جورناليستا ماريو فيليو"، تيمنا بصحفي وكاتب رياضي برازيلي محبوب (1908-1966) ينسب إليه الفضل في جعل كرة القدم "أشبه بديانة في البلاد".

The historic Maracana stadium in Brazil is set to be renamed after Pele.



The Rio de Janeiro state legislature voted to change its official name to the 'Edson Arantes do Nascimento - Rei Pele stadium’ 👑🇧🇷 pic.twitter.com/CN3nE1Px7T — B/R Football (@brfootball) March 10, 2021

إقرأ المزيد

وأبقى المشروع المقدم على اسم فيليو للمجمع الرياضي المحيط بالملعب والذي يشمل أيضا منشآت وملاعب للجمباز وألعاب القوى.

لكن بالنسبة للبرازيليين والعالم، يعرف الملعب ببساطة باسم الحي المحيط به وهو ماراكانا.

وكان هذا الملعب الأيقوني مسرحا لمواجهات تاريخية بما فيها المباراتان النهائيتان لكأس العالم 1950 و2014، بالإضافة إلى احتضانه حفلي الافتتاح والختام لأولمبياد ريو 2016.

كما أنه الاستاد المعتمد من اثنين من أندية كرة القدم المحلية العريقة هما فلومينينسي وبطل الدوري المحلي الحالي فلامنغو، الذي يتسع لـ78 ألف متفرج.

وشارك بيليه في هذا الاستاد الشهير مرات عديدة مع منتخب السامبا وسجل هدفه رقم 1000 هناك عام 1969 عندما كان يلعب مع سانتوس أمام فاسكو دا غاما في مباراة محلية.

المصدر: matchtv.ru