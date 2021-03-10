أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على بيلباو ويعزز صدارته (فيديو)
قلب أتلتيكو مدريد تأخره بهدف أمام ضيفه أتلتيكو بيلباو إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق إيكار مونياين في الدقيقة الـ21، قبل أن ينتفض أتلتيكو ويسجل هدفين عن طريق ماركوس لورينتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والأوروغوياني لويس سواريز من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء.
🦁⚽️ 0-1 Iker Muniain— LaLiga English (@LaLigaEN) March 10, 2021
❤️⚽️ 1-1 @marcosllorente
❤️⚽️ 2-1 @LuisSuarez9
Sit back and enjoy the highlights from #AtletiAthletic! 🍿#LaLigaSantanderpic.twitter.com/t5VvivBT3f
وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو رصيده إلى 62 نقطة وعزز صدارته مبتعدا بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه برشلونة صاحب الـ56 نقطة.
🔝 @atletienglish extend their lead to six points at the top of #LaLigaSantander! 🔴⚪#LiveStandings#YouHaveToLiveItpic.twitter.com/MMhI8EtMHM— LaLiga English (@LaLigaEN) March 10, 2021
في المقابل، توقف رصيد بيلباو عند 33 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT