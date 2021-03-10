مانشستر سيتي يقسو على ساوثهامبتون بخماسية

حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل خماسية السيتي كل من البلجيكي كيفين دي بروين "هدفين" (د. 15 و59) والجزائري رياض محرز "هدفين" (د. 40 و55) والألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي للشوط الأول.

Goals galore as Man City pick up the points from an entertaining encounter#MCISOUpic.twitter.com/EBoaMag1ve — Premier League (@premierleague) March 10, 2021

وسجل ثنائية ساوثهامبتون جيمس وارد براوس من ركلة جزاء وتشي آدمز في الدقيقتين 25 و56 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 68 نقطة، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT