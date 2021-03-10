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فيدرر يفوز بصعوبة في أول مباراة له بعد عام من الغياب (فيديو)

الرياضة

فيدرر يفوز بصعوبة في أول مباراة له بعد عام من الغياب (فيديو)
Globallookpress Paul Zimmer via www.imago-images
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عاد أسطورة كرة المضرب السويسري روجر فيدرر إلى منافسات الكرة الصفراء بعد غياب نحو سنة بسبب خضوعه لجراحتين في ركبته، وحقق فوزه الأول ضمن بطولة قطر أمام البريطاني دانيال إيفانز.

وحسم فيدرر البالغ 39 عاما والمصنف سادسا عالميا، المباراة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 7-6 و3-6 و7-5 خلال ساعتين ونصف الساعة تقريبا.

وسيواجه فيدرر في الدور المقبل الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الذي تخطى في وقت سابق اليوم بسهولة التونسي مالك الجزيري المشارك ببطاقة دعوة بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-2.

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ولم يظهر السويسري، الذي أحرز لقب 20 بطولة كبرى وهو رقم قياسي يتشاركه مع النجم الإسباني رافائيل نادال، أي علامة على الضعف البدني أمام منافسه، وتلقى استقبالا جميلا من الحضور الجماهيري البالغ 20% من سعة مجمع خليفة لكرة المضرب.

وأعفي فيدرر من خوض الدور الأول للدورة التي توج بلقبها ثلاث مرات أعوام 2005 و2006 و2011، وذلك لأنه المصنف ثانيا في نسخة هذا العام.

ونتيجة خضوعه لعمليتين جراحيتين في الركبة، تزامنا مع توقف المنافسات العام الماضي لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يخض فيدرر أي مباراة منذ خسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول في يناير 2020.

المصدر: "أ ف ب"

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