 
مباشر

صلاح على رأس تشكيلة ليفربول لمواجهة لايبزيغ في دوري الأبطال

الرياضة

صلاح على رأس تشكيلة ليفربول لمواجهة لايبزيغ في دوري الأبطال
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxtq

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء لملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، الذي يستضيف لقاء ليفربول الإنجليزي ولايبزيغ الألماني بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الألماني:

فيما اختار الألماني يوليان ناغلزمان، المدير الفني لفريق لايبزيغ، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

إقرأ المزيد
ليفربول يقترب من دور الـ8 الكبار لدوري الأبطال.. فيديو
ليفربول يقترب من دور الـ8 الكبار لدوري الأبطال.. فيديو

ونقل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" مباراة ليفربول وضيفه لايبزيغ إلى ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست (ملعب محايد) بسبب قيود السفر بين ألمانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن مباراة الذهاب استضافها ملعب "بوشكاش أرينا" أيضا، وحسمها "الريدز" لمصلحته بهدفين نظيفين.

المصدر: twitter/rbleipzig/LFC

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا