صلاح على رأس تشكيلة ليفربول لمواجهة لايبزيغ في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء لملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، الذي يستضيف لقاء ليفربول الإنجليزي ولايبزيغ الألماني بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الألماني:

📋 | إليكم اختيارات المدرب كلوب لبداية مواجهة الليلة...🔴👓#ليفربول_لايبزيج | #دوري_أبطال_أوروبا — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 10, 2021

فيما اختار الألماني يوليان ناغلزمان، المدير الفني لفريق لايبزيغ، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

إقرأ المزيد

ونقل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" مباراة ليفربول وضيفه لايبزيغ إلى ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست (ملعب محايد) بسبب قيود السفر بين ألمانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن مباراة الذهاب استضافها ملعب "بوشكاش أرينا" أيضا، وحسمها "الريدز" لمصلحته بهدفين نظيفين.

المصدر: twitter/rbleipzig/LFC