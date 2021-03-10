برشلونة لتكرار "الريمونتادا" التاريخية وسان جيرمان لإكمال الثأر.. التشكيلة الأساسية

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "حديقة الأمراء" الذي يستضيف المباراة المنتظرة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه برشلونة الإسباني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

واختار الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الكتالوني:

فيما وضع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الباريسي:

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ويدخل الفريقان هذه المباراة بذكريات الـ"ريمونتادا" الشهيرة، حيث يخوض الفريق الباريسي اللقاء منتشيا بفوزه في مباراة الذهاب على ملعب "الكامب نو" معقل برشلونة بنتيجة 4-1، ويطمح لإكمال ثأره من الفريق الكتالوني الذي حقق "ريمونتادا" تاريخية عام 2017 في الدور ثمن النهائي من "التشامبيونزليغ"، عندما قلب تأخره برباعية نظيفة في مباراة الذهاب في فرنسا بفوز تاريخي بنتيجة 6-1 في مباراة الإياب في إسبانيا، وانتزع حينها بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من أنياب سان جيرمان في الثواني الأخيرة من عمر مباراة الإياب.

في المقابل، يطمح الفريق الكتالوني إلى تكرار "الريمونتادا" أو"المعجزة الكروية" كما أطلق عليها الكثيرون.

المصدر: twitter/fcbarcelona/psg + RT