الروسي بوروف يحرز ذهبية مسابقة "القفزة البهلوانية" في بطولة العالم للتزلج الحر (فيديو)

أحرز الروسي مكسيم بوروف الميدالية الذهبية في مسابقة "القفزة البهلوانية" ضمن بطولة العالم للتزلج الحر التي تستضيفها مدينة ألماتا الكازاخستانية اليوم الأربعاء.

😍 Восхитительная попытка Максима Бурова, которая принесла ему золото ЧМ!



Лайк, если закружилась голова 😅 pic.twitter.com/sA212KuScd — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 10, 2021

وأحرز بوروف البالغ 22 عاما المركز الأول بعد أن حققت قفزته 135 نقطة متقدما على الأمريكي كريستوفر ليليس الذي جاء ثانيا بـ133.5 نقطة، فيما حل الروسي الآخر بافل كروتوف في المركز الثالث برصيد 127.5 نقطة.

وهذه الميدالية الذهبية الثانية لبوروف في بطولة العالم للتزلج الحر بعد ميداليته الأولى عام 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية.

FIS Freestyle Ski World Championships Almaty 2021 - Aerials results



Top-3 Women:

1.Laura Peel 🇦🇺

2.Ashley Caldwell 🇺🇸

3.Liubov Nikitina (RSF)



Top-3 Men:

1.Maxim Burov (RSF)

2.Christopher Lillis 🇺🇸

3.Pavel Krotov (RSF)



👏👏👏 pic.twitter.com/wPLUuoWidb — FISfreestyle (@FISfreestyle) March 10, 2021

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وفي فئة السيدات اكتفت الروسية لوبوف نكيتينا بالميدالية البرونزية خلف الأسترالية لاورا بيل التي توجت بالميدالية الذهبية والأمريكية آشلي غالدويل صاحبة الميدالية الفضية.

المصدر: championat.com