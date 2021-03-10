باخ لولاية جديدة في حقبة ما بعد أولمبياد طوكيو

في خضم التحضير لأولمبياد طوكيو الصيفية المؤمل افتتاحها في يوليو المقبل تجدد اللجنة الأولمبية الدولية، الأربعاء، ثقتها برئيسها الألماني، توماس باخ، لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وكان من المفترض إعادة انتخاب باخ البالغ 67 عاما رئيسا بالتزكية خلال الجمعية العمومية الـ137 في العاصمة اليونانية أثينا، مهد الألعاب الأولمبية الحديثة التي انطلقت في العام 1896.

إلا أن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، حيث سيتواجد باخ المتوج بالميدالية الذهبية في المبارزة لصالح ألمانيا الغربية في أولمبياد 1976 والذي كان عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1991، سيتواجد في مقر اللجنة في مدينة لوزان السويسرية، على أن يتواصل الأعضاء عبر الاتصال بالفيديو من الأربعاء إلى الجمعة.

وتضاءل التشويق بشأن تصويت أعضاء اللجنة البالغ عددهم 103 أعضاء، منذ أن أعلن في الأول من ديسمبر الفائت، أن أحدا لن يترشح بوجه الألماني لولاية ثانية.

المصدر: "أ ف ب"