"الفتى الذهبي" يحرج نجوم دوري الأبطال بأرقام استثنائية

وصل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، إلى هدفه العاشر في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدفين في تعادل فريقه (2-2) أمام ضيفه إشبيلية، في إياب دور الـ16، الثلاثاء.

بهذا عزز اللاعب الملقب بـ"الفتى الذهبي" صدارته لقائمة هدافي المسابقة الأوروبية.

ووفقا لشبكة "أوبتا"، فإن هالاند سجل 20 هدفا في دوري الأبطال منذ ظهوره الأول في سبتمبر 2019.

وبات هالاند، أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفا في تاريخ البطولة خلال 14 مباراة، متفوقا على الإنجليزي هاري كين، الذي وصل إلى الرقم نفسه من الأهداف خلال (24 مباراة)، وأليساندرو ديل بييرو (26 مباراة)، ورود فان نيستلروي (27 مباراة)، وفيليبو إنزاغي (28 مباراة).

كما أصبح هالاند، البالغ 20 عاما و231 يوما أصغر، لاعب على الإطلاق يهز الشباك في 6 مباريات متتالية بدوري الأبطال، متخطيا نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، البالغ 22 عاما، في عدد الأهداف المسجلة بدوري الأبطال 19.

20 - Borussia Dortmund’s Erling Haaland has now scored 20 goals in 14 UEFA Champions League appearances; the quickest a player has ever reached 20 goals in the competition, and in 10 fewer appearances than the previous record holder (Harry Kane, 24). Astonishing. pic.twitter.com/jaUCwVmIks — OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021

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ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن هالاند أصبح أول لاعب يسجل لدورتموند 30 هدفا بكافة البطولات خلال موسم واحد، منذ أن فعلها الغابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، في موسم 2016-2017.



وأنهى أوباميانغ ذلك الموسم بتسجيل 40 هدفا خلال 46 مباراة، بينما وصل هالاند إلى هدفه الـ31 حتى الآن في 29 مباراة فقط.



كما سجل المهاجم الشاب 30 هدفا أو أكثر للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي برصيد 44 هدفا بكافة البطولات.

المصدر: OptaJoe