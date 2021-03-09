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أهداف مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

أهداف مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال (فيديو)
Globallookpress Fabio Ferrari
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يستضيف ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية حاليا، مباراة يوفنتوس وضيفه بورتو البرتغالي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح بورتو باب التسجيل عن طريق نجمه سيرجيو أوليفيرا من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ19 من عمر اللقاء.

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وعادل ليوفنتوس فيدريكو كييزا بعد أربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في البرتغال حسمها بورتو لمصلحته بنتيجة 2-1.

المصدر: RT

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