أهداف مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال (فيديو)

يستضيف ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية حاليا، مباراة يوفنتوس وضيفه بورتو البرتغالي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح بورتو باب التسجيل عن طريق نجمه سيرجيو أوليفيرا من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ19 من عمر اللقاء.

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وعادل ليوفنتوس فيدريكو كييزا بعد أربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في البرتغال حسمها بورتو لمصلحته بنتيجة 2-1.

المصدر: RT