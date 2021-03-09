أهداف مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال (فيديو)

يستضيف ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية حاليا، مباراة يوفنتوس وضيفه بورتو البرتغالي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح بورتو باب التسجيل عن طريق نجمه سيرجيو أوليفيرا من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ19 من عمر اللقاء.

وعادل ليوفنتوس فيدريكو كييزا بعد أربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

وتلقى بورتو ضربة موجعة في الدقيقة الـ54 بتعرض لاعبه الإيراني مهدي طارمي للطرد عقب تلقيه الإنذار الثاني.

وعاد كييزا للتسجيل وأهدى ليوفنتوس التقدم برأسية متقنة في الدقيقة الـ63.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة لمصلحة يوفنتوس بنتيجة 2-1، وهي ذاتها نتيجة مباراة الذهاب والتي حسمها بورتو بنتيجة 2-1، ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين.

المصدر: RT