التشكيلة الأساسية لمواجهة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال
يلتقي فريقا يوفنتوس الإيطالي وضيفه بورتو البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية، وذلك في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه البرتغالي:
L'undici scelto da Mister @Pirlo_official 📝⭐️#JuveFCP#JuveUCLpic.twitter.com/lRvIElctUF— JuventusFC (@juventusfc) March 9, 2021
بينما اختار البرتغالي سيرجو كونسيساو، المدير الفني لفريق بورتو، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "السيدة العجوز":
⚽𝕆 ℕ𝕆𝕊𝕊𝕆 𝟙𝟙 𝕀ℕ𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃⚽#FCPorto#JUVEFCP#UCLpic.twitter.com/p4xqMputTZ— FC Porto (@FCPorto) March 9, 2021
يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في البرتغال حسمها بورتو لمصلحته بنتيجة 2-1.
المصدر: twitter/fcporto/juventusfc