التشكيلة الأساسية لمواجهة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال

يلتقي فريقا يوفنتوس الإيطالي وضيفه بورتو البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية، وذلك في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه البرتغالي:

بينما اختار البرتغالي سيرجو كونسيساو، المدير الفني لفريق بورتو، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "السيدة العجوز":

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يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في البرتغال حسمها بورتو لمصلحته بنتيجة 2-1.

المصدر: twitter/fcporto/juventusfc