محمد صلاح ينشر فيديو جديدا لـ 5 سيدات مصريات.. تعرف عليهن (فيديو)

احتفى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالمرأة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في إعلان جديد لإحدى الشركات ظهر فيه مع ابنته مكة.

ونشر صلاح الفيديو الإعلاني الجديد عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وأرفقه بالقول باللغة الإنجليزية: "Happy International Women’s Day" أو "يوم مرأة عالمي سعيد".

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وبدأ الإعلان بسؤال وجهته مكة لأبيها قائلة: "هو فيه حاجة ما أقدرش أعملها"، ليجيب صلاح قائلا: "الفرق بين اللي تقدري تعمليه واللي ما تقدريش هو إنتي"، قبل أن يوجه رسالة عامة للمرأة المصرية في يوم المرأة العالمي.

وتابع صلاح إجابته لابنته الكبرى مع ظهور عدد من السيدات المصريات الناجحات في مختلف الاختصاصات، قائلا: "شوفي بتحبي إيه وما تخليش حد يقولك مش هتوصلي.. افضلي وراه، واعملي اللي ما حدش عمله من قبلك، متخليش حد يحدد تفكيرك، انتي الي تغيري حدود تفكيرك، ولو صوتك مكنش مسموع عليه وسمعيهم".

وظهرت في الفيديو 5 سيدات مصريات هن: فرح الديباني، وهي مغنية أوبرا حاصلة على جوائز عالمية، وميار شريف نجمة كرة المضرب المصرية.

كما ظهرت الشقيقتان آية وموناز عبد الرؤوف مؤسستا علامة أزياء عالمية، إلى جانب الباحثة إلهام فضالي صاحبة أفضل بحث فيزيائي في عام 2020.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد عن مطارديه البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير واللذين يتشاركان الوصافة برصيد 16 هدفا لكل منهما.

المصدر: mosalah/instagram + وكالات