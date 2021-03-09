رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة بورتو المصيرية في دوري الأبطال

أعلن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الإيطالي، قائمة فريقه لمواجهة بورتو البرتغالي المقررة اليوم الثلاثاء ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وضمت قائمة يوفنتوس 22 لاعبا، كالآتي:

- في حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو وبوفون.

- في خط الدفاع: كيليني، دي ليخت، ساندرو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، دي باردو، دراجوسين وفرابوتا.

- في خط الوسط: آرثر، رامزي، ماكيني، كييزا، رابيو، برنارديسكي، فاجيولي وكولوسيفسكي.

- في خط الهجوم: رونالدو وموراتا.

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على أرضية ملعب "أليانز ستاديوم" معقل يوفنتوس.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بالبرتغال في الـ17 من فبراير الماضي انتهت بتفوق بورتو على يوفنتوس بنتيجة 2-1.

المصدر: Juventusfcar/twitter