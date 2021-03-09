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رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة بورتو المصيرية في دوري الأبطال

الرياضة

رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة بورتو المصيرية في دوري الأبطال
Reuters Jennifer Lorenzini
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أعلن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الإيطالي، قائمة فريقه لمواجهة بورتو البرتغالي المقررة اليوم الثلاثاء ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وضمت قائمة يوفنتوس 22 لاعبا، كالآتي:

- في حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو وبوفون.

- في خط الدفاع: كيليني، دي ليخت، ساندرو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، دي باردو، دراجوسين وفرابوتا.

- في خط الوسط: آرثر، رامزي، ماكيني، كييزا، رابيو، برنارديسكي، فاجيولي وكولوسيفسكي.

- في خط الهجوم: رونالدو وموراتا.

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ويغيب الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم "السيدة العجوز" بسبب الإصابة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على أرضية ملعب "أليانز ستاديوم" معقل يوفنتوس.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بالبرتغال في الـ17 من فبراير الماضي انتهت بتفوق بورتو على يوفنتوس بنتيجة 2-1.

المصدر: Juventusfcar/twitter

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