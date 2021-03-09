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الروسية بوتابوفا تتأهل إلى ثالث أدوار بطولة دبي للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسية بوتابوفا تتأهل إلى ثالث أدوار بطولة دبي للتنس (فيديو)
Globallookpress Rob Prange
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تأهلت الروسية أناستاسيا بوتابوفا إلى الدور الثالث من بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، بعد فوزها اليوم الثلاثاء على الأمريكية ماديسون كيز بمجموعتين نظيفتين.

وحسمت بوتابوفا البالغة 19 عاما المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-3، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.

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وستواجه بوتابوفا في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 1.8 مليون دولار، السويسرية بليندا بينتشيتش الفائزة بدورها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-4 و7-5 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru

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