الروسية بوتابوفا تتأهل إلى ثالث أدوار بطولة دبي للتنس (فيديو)

تأهلت الروسية أناستاسيا بوتابوفا إلى الدور الثالث من بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، بعد فوزها اليوم الثلاثاء على الأمريكية ماديسون كيز بمجموعتين نظيفتين.

What a win!



Anastasia Potapova claims her first Top 20 win on hard courts, beating Madison Keys 6-4, 6-3 in the second round of the Dubai Tennis Championships!



Breaking the Keys serve seven times, Nastya looked extremely impressive today!



[📽: @WTA TV] pic.twitter.com/DG55S6XROK — WTA Russians (@WTArussians) March 9, 2021

وحسمت بوتابوفا البالغة 19 عاما المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-3، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.

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وستواجه بوتابوفا في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 1.8 مليون دولار، السويسرية بليندا بينتشيتش الفائزة بدورها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-4 و7-5 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru