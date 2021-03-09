الروسية بوتابوفا تتأهل إلى ثالث أدوار بطولة دبي للتنس (فيديو)
تأهلت الروسية أناستاسيا بوتابوفا إلى الدور الثالث من بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، بعد فوزها اليوم الثلاثاء على الأمريكية ماديسون كيز بمجموعتين نظيفتين.
What a win!— WTA Russians (@WTArussians) March 9, 2021
Anastasia Potapova claims her first Top 20 win on hard courts, beating Madison Keys 6-4, 6-3 in the second round of the Dubai Tennis Championships!
Breaking the Keys serve seven times, Nastya looked extremely impressive today!
[📽: @WTA TV] pic.twitter.com/DG55S6XROK
وحسمت بوتابوفا البالغة 19 عاما المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-3، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.
Belinda books 📚— wta (@WTA) March 9, 2021
Last-16 spot secured with an ace for @BelindaBencic.#DDFTennispic.twitter.com/w8QJ6vOpBz
وستواجه بوتابوفا في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 1.8 مليون دولار، السويسرية بليندا بينتشيتش الفائزة بدورها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-4 و7-5 و6-4.
المصدر: rsport.ria.ru