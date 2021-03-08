"اليويفا" يعاقب حكما رومانيا بالإيقاف بسبب "العنصرية"

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو حتى نهاية الموسم بسبب تصرفه خلال طرد بيير ويبو مساعد مدرب اسطنبول باشاك شهير في دوري الأبطال.

وتوقفت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه باشاك شهير التركي التي أقيمت في الـ8 من ديسمبر الماضي ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما رفض لاعبو الفريق الضيف استكمال اللقاء وغادروا ملعب "حديقة الأمراء" عند الدقيقة الـ16، عقب عبارات عنصرية وجهها حكم المباراة الرابع سباستيان كولتيسكو لمساعد مدرب الفريق التركي، لاعب منتخب الكاميرون السابق بيير ويبو.

Romanian referee Sebastian Coltescu has been banned from officiating in UEFA competitions until the end of the season due to "inappropriate behavior" during the #UCL game between PSG and Basaksehir. pic.twitter.com/Qn0etXbXE5 — DW Sports (@dw_sports) March 8, 2021

واستكمل اللقاء في اليوم التالي بعد استبدال الحكام الرومانيين الأربعة.

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وقال ويبو، إن كولتيسكو أهانه بالإشارة إلى أنه "شخص أسود" وفتح "اليويفا" تحقيقا في الواقعة.

وقال "اليويفا" في بيان اليوم الاثنين إن كولتيسكو عوقب بالإيقاف بسبب "تصرف غير ملائم" خلال المباراة مع إلزامه بالخضوع لبرنامج تعليمي قبل 30 يونيو 2021.

وكان كولتيسكو قد دافع عن نفسه مفسرا: "نيغرو (Negru) تعني أسود باللغة الرومانية.. لست عنصريا".

المصدر: رويترز + Sports.ru