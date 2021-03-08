رئيس يوفنتوس: اقتربنا من الاتفاق على نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

قال أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس واتحاد الأندية الأوروبية إن الاتفاق على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اقترب من الاكتمال وسيحسم أمره خلال الأسبوعين المقبلين.

وقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اقتراحا بتغيير نظام دوري الأبطال بدءا من 2024 بمشاركة 36 فريقا بدلا من 32 وضمهم في مجموعة واحدة بدلا من النظام الحالي بتقسيم الأندية على ثماني مجموعات كل منها من أربعة فرق.

ورغم انتقاد اتحاد بطولات الدوري الأوروبية لبعض الأمور في النظام المقبل يعتقد أنيلي أن الاتفاق قريب من إتمامه.

وقال: "أتمنى الانتهاء من كل شيء في غضون الأسبوعين المقبلين، هناك بعض التفاصيل التي يجب حلها، منها نظام التأهل للبطولة وكيف سيتم توزيع المقاعد الأربعة الإضافية".

وأضاف: "لكن أعتقد أن الأمور ستحسم في غضون الأسبوعين المقبلين".

🚨 The Champions League format after 2024 will be decided within the next few weeks, as per European Club Association president Andrea Agnelli, & believes the 'Swiss Model' will be backed. These reforms would end talk of a European Super League #mufc#mujournal



[@TheAthleticUK] pic.twitter.com/Q30PqWFp5R — United Journal (@theutdjournal) March 8, 2021

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وكان المقترح المبدئي من "اليويفا" أوصى بمنح المقاعد الإضافية للفرق صاحبة التصنيف الأعلى وهو ما يفتح الباب أمام البطولات الكبرى لإشراك أكثر من أربعة فرق.

وطالب اتحاد بطولات الدوري بتوزيع المقاعد الإضافية على أبطال البطولات الأصغر وأشار أنيلي إلى أنه يتوقع التوصل إلى حل وسط بين الأمرين.

المصدر: رويترز