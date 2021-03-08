المحكمة الرياضة الدولية تصدر حكمها النهائي بحق أحمد أحمد

قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" اليوم الاثنين، تخفيض العقوبة المقررة ضد الملغاشي أحمد أحمد الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والموقعة من لجنة القيم التابعة لـ"الفيفا".

وقررت "كاس" استمرار عقوبة إيقاف أحمد أحمد، عن مزاولة أي نشاط رياضي مع تخفيضها من 5 سنوات إلى عامين فقط، وهو ما يعني حظر ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" المقررة انتخاباتها في الـ12 من مارس الجاري.

كما قررت المحكمة، تغريم أحمد أحمد 50 ألف فرنك سويسري، بعد الاستئناف الذي قدمه ضد حكم "الفيفا".

وفي نوفمبر الماضي، قررت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف أحمد أحمد 5 أعوام، بسبب مخالفات مالية.

The path for billionaire Motsepe to become the first South African to run Caf has been entirely cleared after three of his rivals - Jacques Anouma, Augustin Senghor and Ahmed Yahya - withdrew their candidacies over the weekend — SAFA.net (@SAFA_net) March 8, 2021

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وبهذا القرار، أصبح أحمد أحمد خارج سباق انتخابات رئاسة "الكاف" بشكل رسمي، وهو ما يعني فوز رجل الأعمال الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي برئاسة الاتحاد الإفريقي في الانتخابات المقررة يوم الجمعة المقبل، بعد انسحاب منافسيه الثلاثة، الموريتاني أحمد ولد يحيى والإيفواري جاك أنوما والسنغالي أوغوستين سنغور.

المصدر: tas-cas.org + وكالات