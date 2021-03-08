"مشادة ساخنة" بين سواريز وفاسكيز بعد مطالبة ريال مدريد بركلة جزاء (فيديو)

شهدت مواجهة ديربي مدريد، مناوشة ساخنة بين نجم أتلتيكو لويس سواريز ولاعب الريال لوكاس فاسكيز عقب احتجاجات "الملكي" على التحكيم و المطالبة بركلة جزاء.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، واحتج ريال مدريد على عدم احتساب ركلة جزاء في الشوط الأول بسبب لمسة يد على فيليبي راجعها الحكم بالفيديو وأكد على عدم استحقاق ركلة الجزاء.

والتقطت عدسات الكاميرات المتواجدة في الملعب بعد نهاية الشوط الأول واتجاه اللاعبين لغرف الملابس، مشادة كلامية بين الثنائي فاسكيز وسواريز، إذ استمر لاعب ريال مدريد في مطالبة الحكم بركلة الجزاء، وهو ما دفع الأوروغوياني للتدخل.

وقال سواريز: "هل حقا ستشتكي عقب الطريقة التي فزتم بها بالليغا العام الماضي؟ كانت أشبه بملابس الأطفال".

ليرد فاسكيز: "إذا لم نفز نحن فلن تفوزوا أنتم أيضا"، وعقب سواريز: "فكيف إذا فزتم أنتم؟".

ليحتد الموقف بعد تدخل لاعب أتلتيكو ماريو هيرموسو الذي اقترب وقال له: "نحن نلتهمكم".

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وكان الأوروغوياني على بعد خطوات قليلة (هدفين فقط) من تحقيق إنجاز تاريخي سبقه له ثلاثة لاعبين فقط في العصر الحالي (كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وليونيل ميسي نجم برشلونة وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان)، بالوصول إلى الهدف رقم 500.

وأحرز لويس سواريز 63 هدفا رفقة منتخب بلاده الأوروغواي، بينما سجل 435 هدفا مع الأندية التي لعب في صفوها، توزعت بواقع 12 هدفا مع ناسيونال، 15 هدفا مع غرونينغين الهولندي، 111 هدفا مع أياكس الهولندي، 82 هدفا مع ليفربول الإنجليزي، 198 هدفا مع برشلونة الإسباني، وأخيرا 17 هدفا مع أتلتيكو مدريد.

ويتصدر أتلتيكو مدريد قائمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، بفارق 3 نقاط عن وصيفه برشلونة.

المصدر: ovaciondigital.com