"فريق ليبرون" يحسم مباراة "كل النجوم" وأنتيتوكونمبو الأفضل

قاد نجم ميلووكي باكس اليوناني، يانيس أنتيتوكونمبو، فريق "ليبرون جيمس" إلى حسم مباراة كل النجوم التقليدية بكرة السلة، على حساب فريق "كيفن دورانت" 170-150 الأحد في أتلانتا.

وفرض أنتيتوكنمبو نفسه نجما للمباراة التي تجمع أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وكان الأفضل تسجيلا برصيد 35 نقطة في 20 دقيقة، بنسبة مئوية في الرميات 16 من أصل 16 محاولة، بينها 3 ثلاثيات، مع سبع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، فنال كأس "كوبي براينت" التي تمنح للأفضل فيها.

Enjoy every moment🙏🏽 pic.twitter.com/GsNxjkM20Z — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 8, 2021

ولم يجد فريق "الملك" جيمس أي صعوبة في تحقيق الفوز هذا العام.

وحسم زملاء القائد جيمس الأرباع الثلاثة الأولى في صالحهم (40-39، 60-41، 46-45 على التوالي)، حيث كان هناك رهان خلالها لأن الفريق الفائز في كل منها ينال 200 ألف دولار يتم التبرع بها إلى جمعية خيرية من اختيارهم (مقابل 100 ألف للفريق الخاسر).

وتقدم فريق ليبرون 146-125 في نهاية الربع الثالث، فكان التحدي في الربع الأخير للوصول إلى 170 نقطة دون حد زمني بموجب القانون الجديد الذي فرضته الرابطة في النسخة الأخيرة.

واعتمدت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين العديد من التغييرات، أبرزها اعتماد ربع أخير من دون توقيت مع هدف الوصول الى رقم معين، لكي يحسم الفوز لأحد الفريقين.

ويحدد الرقم الواجب بلوغه في نهاية المباراة بإضافة 24 نقطة (تكريما لرقم قميص النجم الراحل كوبي براينت الذي توفي بشكل مأساوي في 26 يناير 2020 في لوس أنجلوس في حادث مروحية) إلى إجمالي نقاط الفريق المتقدم عقب نهاية الربع الثالث.

المصدر: "أ ف ب"