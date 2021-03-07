خليفة رونالدو يشدد الخناق على صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

شدد البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، الخناق على النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، متصدر ترتيب أفضل هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد برونو فرنانديز فريقه مانشستر يونايتد إلى الفوز في لقاء "الديربي" على جاره السيتي (2-0)، الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من "البريمير ليغ".

وأحرز اللاعب البرتغالي الهدف الأول لفريق "الشياطين الحمر" مبكرا، في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء، وتكفل زميله لوك شو بتسجيل هدف الأمان الثاني، بحلول الدقيقة 50 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

ورفع برونو فرنانديز خليفة مواطنه النجم كريستيانو رونالدو في فريق مانشستر يونايتد، رصيده إلى 16 هدفا، ليعزز موقعه في المركز الثاني على سلم ترتيب أفضل هدافي "البريمير ليغ"، ويشدد الخناق على المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، المتربع على عرش الصدارة برصيد 17 هدفا.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي "البريمير ليغ":

1- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) – (17 هدفا)

2- البرتغالي برونو فرنانديز (لاعب خط وسط مانشستر يونايتد) – (16 هدفا)

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3- الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) – (14 هدفا)

4- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام) – (13 هدفا)

- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (خط وسط إيفرتون) – (13 هدفا)

- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) – (13 هدفا)

7- الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) – (12 هدفا)

8- الألماني إلكاي غوندوغان (لاعب خط وسط مانشستر سيتي) - (11 هدفا)

9- الإنجليزي أولي واتكينز (مهاجم أستون فيلا) – (10 أهداف)

- الإنجليزي كاليوم ويلسون (مهاجم نيوكاسل يونايتد) – (10 أهداف)

11- الإنجليزي هارفي بارنيس (لاعب خط وسط ليستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مهاجم مانشستر يونايتد) – (9 أهداف)

- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مهاجم مانشستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإيفواري ويلفريد زاها (مهاجم كريستال بالاس) – (9 أهداف)

- الفرنسي ألكسندر لاكازيت (مهاجم أرسنال) – (9 أهداف)

- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (مهاجم أرسنال) – (9 أهداف)

المصدر: RT