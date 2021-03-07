شبكة "ميدياسيت": يوفنتوس يخطط للتخلص من رونالدو.. ويحدد بديله

أفادت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية، بأن إدارة يوفنتوس لكرة القدم، تخطط للتخلص من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل معاناة النادي من أزمة مالية.

وزعمت شبكة "ميدياسيت" في تقرير، أن إدارة "البيانكونيري" ستتخلص من رونالدو الصيف المقبل، بسبب راتبه الضخم، وحددت بالفعل بديله، وهو الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ويتقاضى الدون رونالدو نحو 32 مليون يورو سنويا، ما يشكل عبأ كبيرا على خزينة يوفنتوس، الذي يعاني من أزمة اقتصادية كبرى، شأنه شأن باقي الأندية الأوروبية، وذلك بسبب تبعات فيروس كورونا.

ويتصدر رونالدو (36 عاما) ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفا، متقدما بفارق هدفين عن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

يذكر أن المدير الرياضي ليوفنتوس، فابيو باراتيشي، قد نفى في وقت سابق، مزاعم إمكانية رحيل رونالدو، بل وأكد أن هناك محاولات لتمديد عقده حتى الاعتزال "في أليانز ستاديوم".

المصدر: وكالات