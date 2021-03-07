ميلان يستعيد توازنه على حساب هيلاس فيرونا (فيديو)

خرج فريق ميلان بفوز ثمين من ملعب مضيفه هيلاس فيرونا (2-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثنائية ميلان "الروسونيري" كل من لاعب خط الوسط البوسني رادي كرونيتش والمدافع البرتغالي ديوغو دالوت، في الدقيقتين (27 و50) على الترتيب.

ميلان 1 × 0 جيرونا | هدف اول @Pinterestsportpic.twitter.com/Oab6I4Rilv — أهداف المباريات (@goals1802) March 7, 2021

ميلان 2 × 0 جيرونا | الهدف الثاني@Pinterestsportpic.twitter.com/1DZ5HMHY1B — أهداف المباريات (@goals1802) March 7, 2021

ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 56 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين جاره المتصدر إنتر ميلان، الذي سيستضيف فريق أتالانتا، غدا الاثنين.

بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 38 نقطة، ويشغل المركز الثامن حتى الآن، على سلم ترتيب "الكالتشيو" بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT