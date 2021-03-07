فيديو.. جدل كبير حول تصادم غريب أثناء ماراثون التزلج

وقع حادث تصادم مؤثر بين البطل النرويجي يوهانس كلايبو والروسي ألكسندر بولشونوف خلال سباق الماراثون للتزلج على الثلج (50 كم)، اليوم الأحد، وذلك في بطولة العالم للتزلج على الثلج.

وحدث احتكاك بين الثنائي كلايبو وبولشونوف في الأمتار الأخيرة من السباق، أدى إلى كسر عصا البطل الروسي، الذي اكتفى بالمركز الثالث، بينما وصل البطل النرويجي أولا إلى خط النهاية.

Самый грустный эпизод масс-старта 😔



В решающий момент у Большунова сломалась палка в борьбе с Клебо 😱



Как думаешь, кто тут виноват? 🤔 pic.twitter.com/tflDnDCZvW — Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021

Большунов не сдержал слез после обиднейшей концовки марафона 😥



Держись, Сан Саныч 💪 pic.twitter.com/GLxm1VgzyF — Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021

واعتبرت لجنة التحكيم أن الاحتكاك كان عفويا، ولكن بعد مشاورات وتقدم الجانب الروسي باستئناف ضد نتيجة السباق، قررت اللجنة استبعاد النجم النرويجي.

وذهبت الميدالية الذهبية بعد استبعاد البطل النرويجي كلايبو إلى مواطنه، إيميل إيفيرسين، الذي تقدم من المركز الثاني إلى الأول.

بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى البطل الروسي الذي تقدم من المركز الثالث إلى الثاني.

وقرر الجانب النرويجي التقدم بدوره بإستئناف ضد قرار لجنة التحكيم باستبعاد كلابيو.

المصدر: RT