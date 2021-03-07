 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة: سنرد على قصف عين الأسد في الزمان والمكان المناسبين

شاهد.. المقاتلة البرازيلية نونيس تنقض على الإنجليزية أندرسون

الرياضة

شاهد.. المقاتلة البرازيلية نونيس تنقض على الإنجليزية أندرسون
Reuters UFC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/px2v

دافعت البرازيلية أماندا نونيس بنجاح عن لقب بطلة العالم بفوزها على متحديتها الإنجليزية ميغان أندرسون في النزال الذي جمعهما، ضمن دورة "UFC 259" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ووجهت أماندا نونيس وابلا من الضربات القوية للمقاتلة الإنجليزية، أسقطتها على أرض الحلبة، من ثم تمكنت من لي ذراعها وإجبارها على الاستسلام في الجولة الأولى من النزال، في مدينة لاس فيغاس الواقعة في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية.

 

وحققت أماندا نونيس (32 عاما)، بذلك انتصارها الثاني عشر على التوالي، والحادي والعشرين في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل أربع هزائم.

بينما منيت ميغان أندرسون (31 عاما)، بالهزيمة الخامسة في مسيرتها الاحترافية، مقابل 11 انتصارا.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا