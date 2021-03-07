شاهد.. المقاتلة البرازيلية نونيس تنقض على الإنجليزية أندرسون

دافعت البرازيلية أماندا نونيس بنجاح عن لقب بطلة العالم بفوزها على متحديتها الإنجليزية ميغان أندرسون في النزال الذي جمعهما، ضمن دورة "UFC 259" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ووجهت أماندا نونيس وابلا من الضربات القوية للمقاتلة الإنجليزية، أسقطتها على أرض الحلبة، من ثم تمكنت من لي ذراعها وإجبارها على الاستسلام في الجولة الأولى من النزال، في مدينة لاس فيغاس الواقعة في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية.

وحققت أماندا نونيس (32 عاما)، بذلك انتصارها الثاني عشر على التوالي، والحادي والعشرين في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل أربع هزائم.

بينما منيت ميغان أندرسون (31 عاما)، بالهزيمة الخامسة في مسيرتها الاحترافية، مقابل 11 انتصارا.

المصدر: وكالات