لقطة طريفة لرونالدو في لقاء لاتسيو وبيرلو يوضح سبب إبقائه على الدكة (فيديو)

قرر مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، على غير العادة، الإبقاء على نجم فريقه، كريستيانو رونالدو، على دكة البدلاء، في مباراة لاتسيو (3-1)، لحساب الأسبوع الـ26 من الدوري الإيطالي.

ومع ذلك، فقد خطف النجم البرتغالي الأضواء، حيث التقطت له عدسات الكاميرات، لقطة طريفة مع زميله البرازيلي آرثر ميلو على الدكة، ظهر فيها "الدون" وكأنه يطالب لاعبي فريقه بالاعتماد على الكرات الطولية، بينما قام آرثر ميلو بحركة وكأنه يعاتب زملاءه.

Ronaldo and Arthur are UnHaPpy🥴 at juventus pic.twitter.com/iS4kvRO6gw — MR⚡ (@Mritunjayy4) March 7, 2021

كما ظهر الثنائي في لقطة أخرى، وهما يمرحان ويبتسمان على الدكة.

واحتفظ بيرلو برونالدو على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 69، ليدفع به بعد ذلك بديلا للإسباني ألفارو موراتا.

وعن جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء، والبدء بالمدافع بدانيلو في خط الوسط، قال بيرلو: "فكرنا في مباراة الثلاثاء ضد بورتو.. لدينا بعض اللاعبين الذين تدربوا قليلا، مثل كوادرادو وآرثر".

وواصل: "كنا نعلم أن مباراة اليوم (أمس السبت) بمثابة نهائي، وكان على البعض أن يلعب في مراكز جديدة، وقد أظهروا الاحترافية والتضحية".

وعن مواجهة بورتو في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قال مدرب "البيانكونيري": "أشعر بالتعب أكثر من اللاعبين، لذلك أنا بحاجة إلى الراحة أيضا.. نحن بحاجة لإيجاد النهج الصحيح لهذه المباراة، حيث أن دوري الأبطال هدف مهم للغاية، ولا يمكننا أن نخطئ يوم الثلاثاء".

يذكر أن يوفنتوس كان قد خسر مباراة الذهاب أمام مضيفه بورتو، بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات