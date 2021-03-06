لاعب يصطاد تمساحا عملاقا ويحمله على كتفيه (فيديو)

اصطاد مدافع فريق "كيفلاند براونز" لكرة القدم الأمريكية، وايت تيلير، تمساحا بطول 3 أمتار في فلوريدا، أثناء رحلة صيد مع لاعب فريق "ميامي دولفينز"، زاك زيلر.

وقالت شبكة "TMZ": "قام الرياضيان، خلال فترة توقف الدوري الأمريكي لكرة القدم، برحلة صيد الخنازير البرية والتماسيح في أرض زيليرا الشاسعة، وتمكن تيلر من قتل تمساح قدر وزنه بـ90 كيلوغراما وبطول 3 أمتار، وحمله على ظهره".

Nothing to see here, just Browns All Pro G Wyatt Teller carrying an alligator over his shoulders 🐊 🐊



(🎥: @BrownsByBrad) pic.twitter.com/KbAaT93IRE — Field Yates (@FieldYates) March 5, 2021

وغالبا ما يستخدم لحم التماسيح في مطبخ الولايات الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن وايت تيلير (26 عاما) انضم إلى صفوف فريق كليفلاند براونز منذ عام 2019، قادما من فريق بوفالو بيلز.

المصدر: وكالات