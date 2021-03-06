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لاعب يصطاد تمساحا عملاقا ويحمله على كتفيه (فيديو)

الرياضة

لاعب يصطاد تمساحا عملاقا ويحمله على كتفيه (فيديو)
Reuters twitter/FieldYates
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اصطاد مدافع فريق "كيفلاند براونز" لكرة القدم الأمريكية، وايت تيلير، تمساحا بطول 3 أمتار في فلوريدا، أثناء رحلة صيد مع لاعب فريق "ميامي دولفينز"، زاك زيلر.

وقالت شبكة "TMZ": "قام الرياضيان، خلال فترة توقف الدوري الأمريكي لكرة القدم، برحلة صيد الخنازير البرية والتماسيح في أرض زيليرا الشاسعة، وتمكن تيلر من قتل تمساح قدر وزنه بـ90 كيلوغراما وبطول 3 أمتار، وحمله على ظهره".

وغالبا ما يستخدم لحم التماسيح في مطبخ الولايات الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن وايت تيلير (26 عاما) انضم إلى صفوف فريق كليفلاند براونز منذ عام 2019، قادما من فريق بوفالو بيلز.

المصدر: وكالات

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