كلوب يعلق على إمكانية رحيل نجوم ليفربول في حال عدم التأهل لدوري الأبطال

قال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، إنه لا خوف على رحيل اللاعبين في حال عدم تأهل فريقه إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

وصرح كلوب: "أدرك تماما أننا نملك لاعبين لديهم وفاء تجاه النادي. نحن لسنا في وضعية حيث يأتي أحد اللاعبين ويقول نحن لسنا في دوري الأبطال وبالتالي أريد الرحيل.. هذا الأمر لن يحصل، أعرف لاعبي فريقي جيدا".

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وعن مدى تأثير عدم التأهل لدوري الأبطال على جذب لاعبين كبار إلى ليفربول، رد كلوب: "قلت وأكرر، إذا كان أحد اللاعبين لا يريد الانضمام إلى صفوف فريقنا لأننا لا نخوض دوري الأبطال، فأنا أيضا لا أريده في صفوفنا. وإذا أراد أحد اللاعبين الرحيل لأننا لم نتأهل إلى دوري الأبطال، هنا أيضا لا أريده. الأمر لا يتعلق بمسألة شخصية، لكن الأمور هي كذلك".

وطمأن كلوب، جماهير ليفربول بأن النادي يسير على الطريق الصحيح، بقوله: "أطلب من جميع أنصار النادي عدم القلق. النادي في أياد أمينة ويملك فريقا رائعا، وهذا امر حيوي لمستقبل جيد".

وأكمل: "ندرك جيدا أن الموسم الحالي صعب للغاية لأننا لا نملك زخم المواسم الماضية، لكننا سنتخطى هذه الأزمة لأننا نملك الإمكانيات والقوة".

ومني ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، بخسارة خامسة تواليا على ملعبه أمام تشيلسي، يوم الخميس الماضي، فتراجع إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، ويتعين عليه استعادة توازنه إذا ما أراد احتلال أحد المراكز الأربعة التي تمنح أصحابها بطاقة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: أ ف ب