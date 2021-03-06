شاهد.. حارس جزائري يرتكب هفوة "قاتلة" في الدوري السعودي

تسبب الحارس الجزائري لنادي الرائد، عز الدين دوخة، في خسارة فريقه أمام مضيفه الهلال، في مباراة جمعت الفريقين أمس الجمعة، لحساب الأسبوع الـ22 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، احتسب الحكم ركلة حرة لنادي الهلال، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليتولى سالم الدوسري تنفيذها، حيث سدد الكرة مباشرة نحو المرمى، ليغالط الحارس عز الدين دوخة، الذي أمسك بالكرة داخل المرمى، قبل أن يؤكد الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو "فار"، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف واحد.

الكرة وصلت إلى بريدة يا دوخه! 🥺



هدف للهلال بعد خطأ من الحارس الجزائري عز الدين دوخة، ليتسبب في هزيمة فريقه. 🤦‍♂️#الهلال_الرائدpic.twitter.com/vGwF07Heez — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 5, 2021

ورفع الهلال رصيده بذلك إلى 42 نقطة، في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الرائد عند 25 نقطة، في المركز الـ13.

المصدر: "Goal"