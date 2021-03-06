إبراهيموفيتش يلجأ إلى حيلة ذكية لتفادي التأخر عن مهرجان موسيقي

كشف نجم نادي ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، أنه اضطر إلى الاستعانة بأحد الدراجين المارين بجانب السيارة التي كانت تقله الى مهرجان سان ريمو الموسيقي، لتفادي التأخر بسبب زحمة السير.

وقال النجم السويدي في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه بعد التمرين والعلاج في ميلان، توجه إلى سان ريمو، لكنه علق في ازدحام مروري بسبب حادث على الطريق السريع، مضيفا "بعد ثلاث ساعات في السيارة، طلبت من سائقي أن يفتح الباب للسماح لي بالخروج. أوقفت سائق دراجة نارية وسألته، هل يمكنك أن تقلني إلى سان ريمو؟".

وتابع "أعلم أنه أمر لا يصدق. لقد سجلت الفيديو لأنه لولا ذلك لما صدقني أحد. هل قمت بمخاطرة؟ ربما نعم، لكنني لست خائفا من المخاطرة، ولم يكن بإمكاني فعل أي شيء آخر للوصول إلى هناك في الوقت المناسب".

وكشف: "شخصان فقط شاهدا ما حصل، سائقي وصديقي. أعطاني جهاز تعقب (جي بي إس) لتحديد موقعي، في حال اصطحبني الدراج لا أعرف إلى أين".

وشارك اللاعب البالغ 39 عاما، في مهرجان سان ريمو الذي استمر لخمسة أيام على ساحل ليغوريا، كأحد المقدمين الضيوف.

ويستقطب المهرجان الشعبي، الذي تبثه محطة "راي" التلفزيونية الإيطالية العامة، على خمس أمسيات متتالية سنويا في فبراير، يستقطب ملايين المشاهدين، مع متابعة شبيهة بعدد مشاهدي مباريات المنتخب الإيطالي في كأس العالم لكرة القدم.

وأسس المهرجان في العام 1951 في مدينة سان ريمو الساحلية في منطقة ليغوريا.

المصدر: وكالات