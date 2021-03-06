دورتموند يعلن غياب 3 لاعبين مهمين عن موقعة بايرن ميونيخ

قال بوروسيا دورتموند في بيان، إنه تلقى ضربة قوية بغياب جيدون سانشو، ورافائيل غيريرو، وجيوفاني رينا، عن مواجهة بايرن ميونيخ، اليوم السبت، في الجولة الـ24 من الدوري الألماني.

واستبدل الجناح سانشو، وزميله غيريرو خلال مباراة دور الثمانية لكأس ألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعرضهما لإصابة عضلية طفيفة، لكن لم يتماثلا للشفاء بعد.

ولم يتضح سبب غياب الأمريكي الشاب، رينا، عن التشكيلة التي ستواجه البايرن في ميونيخ.

وسيؤثر غياب سانشو تحديدا على الفريق، نظرا لتألق الدولي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي، إذ سجل 8 أهداف في كافة المسابقات وصنع 7 أهداف أخرى.

وتقدم دورتموند للمركز الخامس في الدوري، برصيد 39 نقطة بعد فوزه في آخر مباراتين.

ويتأخر بفارق 3 نقاط عن أينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتصدر البايرن الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن لايبزيغ، صاحب المركز الثاني.

المصدر: رويترز