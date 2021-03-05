ماكغريغور يبيع علامته التجارية "Proper Twelve" لإنتاج الويسكي

قرر المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين سابقا، بيع علامته التجارية الخاصة "Proper Twelve" لإنتاج مشروب الويسكي.

وأشار موقع " Bloodyelbow" إلى أن الشركة المكسيكية "Becle" التي تنتج مشروب تكيلا الشهير "Jose Cuervo tequila" استحوذت على العلامة التجارية "Proper Twelve" للبطل الإيرلندي بنسبة 100%، بعد أن كانت تمتلك 49% من أسهمها، ولا تستبعد الإبقاء على ماكغريغور كمروج للعلامة التجارية.

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وأسس كونور ماكغريغور مع مديره أودي آتتار في عام 2018، العلامة التجارية "Proper Twelve" لإنتاج مشروب الويسكي الإيرلندي، وفي عام 2019، قام بتوسيع تصديره إضافة إلى إيرلندا والولايات المتحدة، إلى خمس دول أخرى هي، المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وروسيا.

يذكر أن كونور ماكغريغور (32 عاما) حقق 22 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 5 هزائم، آخرها أمام الأمريكي داستن بوارير بالضربة الفنية القاضية، في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما، يوم 23 يناير الماضي، في مدينة دبي الإماراتية، وذلك ضمن دورة "UFC 257" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

المصدر: وكالات