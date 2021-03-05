غوارديولا: شيء واحد ينقص فيل فودين ليصبح استثنائيا

أشاد الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بنجمه الصاعد، فيل فودين، والتحسن السريع الذي طرأ على مستوى أداء اللاعب.

وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية: "هو لاعب من الطراز الأول فعلا لكنه لا يزال يؤدي بإيقاع واحد وعليه اللعب بإيقاعات متنوعة حتى يصبح لاعبا استثنائيا".

وأوضح: "اللعب في خط الوسط يتطلب الهدوء. لا يزال عمره 20 عاما ولديه طاقة هائلة للقيام بكل شيء".

وأضاف المدرب الإسباني: "هذا لا يعني أنه لابد أن يتغير الآن. هذه أمور تأتي مع الوقت ومع تعاقب المواسم. أي لاعب عمره 28 عاما مستواه أفضل مما كان عليه عندما كان عمره 20 عاما لكنه يملك الرغبة في تحقيق ذلك وهو يحب النادي وأنا على ثقة بأنه سيفعل المطلوب".

وظهر فودين لأول مرة في تشكيلة مانشستر سيتي قبل 4 أعوام، عندما شارك بديلا لأحد زملائه في مباراة بدوري أبطال أوروبا أمام فريق فينوورد الهولندي، لكنه لم يشارك كثيرا خلال آخر موسمين مما آثار تكهنات عن إمكانية انتقاله من النادي.

وعن ذلك قال غوارديولا إن فودين أظهر أنه يملك المهارات والقدرات التي تؤهله للاستمرار مع سيتي.

ولعب فودين، الذي يتوقع له كثيرون مستقبلا كبيرا، دورا بارزا في صفوف فريقه في الموسم الحالي، وأحرز 11 هدفا، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة في جميع المنافسات.

ويتربع مانشستر سيتي على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 65 نقطة من 27 مباراة متفوقا، بفارق 14 نقطة على جاره مانشستر يونايتد قبل المواجهة بينهما الأحد المقبل.

المصدر: وكالات