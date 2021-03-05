المهاجم الأسطوري لليفربول يطرح نظرية قد تدمر علاقة صلاح بماني

طرح المهاجم الأسطوري لنادي ليفربول، مايكل أوين، نظرية مثيرة للجدل، عن سبب تجنب نجم "الريدز"، السنغالي ساديو ماني، السقوط داخل "الصندوق" للحصول على ركلات الجزاء.

واستمرت معاناة ليفربول، بعد تعرضه للهزيمة الخامسة على التوالي في ملعبه على يد تشيلسي (0-1)، في مباراة أقيمت أمس الخميس، لحساب الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي.

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وشهدت الهزيمة ظهور المزيد من التشققات في فريق ليفربول، حيث دفعت إحدى اللقطات في المباراة، أوين لطرح نظرية مثيرة للجدل.

واللقطة التي أثارت انتباه أوين، كانت عندما توغل ماني داخل منطقة جزاء تشيلسي في وقت مبكر من الشوط الأول، ليحتك مع أحد المدافعين، ولكن المهاجم السنغالي قاوم ولم يسقط على الأرض، وظل يطارد الكرة ولكنه لم يتمكن من استعادتها.

وقال أوين عن تلك اللقطة في تصريحات أبرزتها شبكة "foxsports": "لم أصدق أن ماني لم يسقط، أنا لا أدافع عن ذلك، أنا فقط أتساءل، وقد يكون هناك القليل من الأفكار الملتوية التي تتسلل إلى رأسي، (زميله) محمد صلاح هو منفذ ركلات الجزاء في هذا الفريق".

ويعتقد أوين أن ماني لم يعد يسقط للحصول على ركلات الجزاء، لأن صلاح هو من يتكفل بتسديدها ويسجل المزيد من الأهداف.

وأضاف: "صلاح وماني كانا يتنافسان في الموسمين الماضيين للحصول على جائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي.. قد تكون هذه النظرية جامحة (تجنب ماني السقوط لحرمان صلاح من الحصول على ركلات الجزاء)، لكن هذه هي الطبيعة التنافسية لماني ومحمد صلاح.. لقد رأيناهما لا يمرران إلى بعضهما البعض عندما يكون أحدهما في وضع أفضل بكثير من الآخر".

المصدر: foxsports.com