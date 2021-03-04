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شاهد.. "النيران الصديقة" تنقذ مورينيو

الرياضة

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Reuters /NEIL HALL
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خرج فريق توتنهام هوتسبير بفوز بشق الأنفس من ملعب مضيفه فولهام (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف توتنهام اليتيم بـ"نيران الصديقة" سجله المدافع توسين أدارابيويو خطأ في مرماه، عند الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على أستاد توتنهام هوتسبر في العاصمة لندن.

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وحقق توتنهام تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 42 نقطة، وانفرد بالمركز الثامن في ترتيب الدوري.

في المقابل، توقف رصيد فولهام عند 23 نقطة، ويحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT 

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