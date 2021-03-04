بنزيما يتحدث عن طفولته ورونالدو وزيدان ومثله الأعلى

أكد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، أنه كان سعيدا للغاية باللعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الحالي، مشيرا إلى أنه يلعب الآن دورا مختلفا مع الفريق الملكي.

وتحدث كريم بنزيما في مقابلة مع صحيفة "الباييس - El Pais" الإسبانية، ستنشر كاملة يوم السبت المقبل، ولكنها نشرت مقتطفات منها اليوم الخميس، عن العلاقة الرائعة التي جمعته بالنجم رونالدو خلال فترة التسع سنوات التي تشاركا خلالها غرفة ملابس ريال مدريد، وقال المهاجم الفرنسي: "كنت سعيدا للغاية مع كريستيانو".

وتعاقد ريال مدريد مع كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو والبرازيلي ريكاردو كاكا في عام 2009.

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كما تحدث بنزيما عن دوره في صفوف "الميرينغي" بعد أن رحل رونالدو عن ريال مدريد صيف عام 2018، إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، قائلا: "ما سأقوله فقط هو أن رحيل رونالدو سمح لي بلعب دور مختلف في الفريق، رونالدو كان يسجل ما بين 50 إلى 60 هدفا في العام، وكان يتوجب علي التأقلم على طريقة لعبه، رونالدو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".

كما أثنى كريم بنزيما على مدربه ومواطنه زين الدين زيدان، قائلا "زيدان بمثابة شقيقي الأكبر، دائما ما يكون حاضرا خارج الملعب لإعطائي النصائح".

أما على الجانب الشخصي فأكد بنزيما أن لديه صديقا واحدا فقط، وتابع: "لدي صديق واحد، ما يثبت أن الصداقة مهمة جدا بالنسبة لي".

ويصف البعض كريم بنزيما في بعض الأحيان بالبرود، وفي هذا الصدد أجاب مهاجم ريال مدريد: "ليس حقيقي أنه لا يوجد ما لا يؤثر بي، لدي مشاعر، لكنني لن أظهر نقاط ضعفي على الإطلاق، حتى وإن كانت لدي نقاط ضعف".

وعلق بنزيما على ظروفه الصعبة عندما كان طفلا، قائلا: "نشأت في حي كانت الأمور به صعبة، عندما كنت أرى أولادا أكبر سنا يرتدون ملابس جيدة ويستقلون سيارات جميلة، كنت أريد أن أكون مثلهم".

وأشار بنزيما إلى أنه ليس لديه قدوة، ولكنه لديه نموذج رياضي اتبعه، وفي هذا السياق أردف: "ليس لدي قدوة، ولكن لدي نماذج، في كرة القدم كان رونالدو البرازيلي نموذجا بالنسبة لي، كما أنني معجب أيضا بمايك تايسون، لأن كلانا صعدنا من أسفل للأعلى، لم يعطنا أحد شيئا على سبيل الهدية".

وتعرض بنزيما لإصابة غاب على إثرها عن الفريق الملكي خلال مباراتي بلد الوليد في الليغا الإسبانية وأتالانتا الإيطالي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ولا تزال الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركته في لقاء "الديربي" ضد أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات