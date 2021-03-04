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شاهد.. أسطورة كرة السلة شاكيل أونيل يطير من حلبة المصارعة ليجد نفسه في المستشفى

الرياضة

شاهد.. أسطورة كرة السلة شاكيل أونيل يطير من حلبة المصارعة ليجد نفسه في المستشفى
AFP /GERARDO MORA
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نقل لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير، شاكيل أونيل، إلى المستشفى بعد مشاركته في نزال للثنائي، ضمن بطولة "All Elite Wrestling" للمصارعة العالمية الترفيهية "WWE" للمحترفين.

وواجه شاكيل أونيل ومواطنته المصارعة المحترفة، جايد كارجيل، الثنائي كودي غاريت رونلز وريد فيلفيت.

واندفع كودي غاريت رونلز المعروف أكثر باسم كودي رودز أو كودي، خلال المواجهة، من الحبال وقفز فوق شاكيل أونيل الذي كان واقفا خلف حبال الحلبة، وسقط المصارعان على الطاولات، التي تحطمت تحتهما إلى أجزاء.

ونقل شاكيل أونيل، بعد النزال، إلى المستشفى في سيارة إسعاف، وبالرغم من ذلك فقد تم منح الفوز للاعب كرة السلة الشهير.

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يذكر أن شاكيل أونيل (48 عاما) دافع خلال مسيرته الاحترافية، عن ألوان عدة أندية وهي: أورلاندو ماجيك، لوس أنجلوس ليكرز، ميامي هيت، فينيكس صنز، كليفلاند كافالييرز، وبوسطن سيلتكس، وتوج أربع مرات بلقب بطل الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة (NBA)، وهو سادس اللاعبين الأكثر تسجيلا للنقاط في تاريخ الدوري.

المصدر: وكالات 

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