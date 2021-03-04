ريال مدريد يخصص مبلغا ضخما لضم "الفتى الذهبي" هالاند

كشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن فريق ريال مدريد يسعى للتعاقد مع النجم النرويجي الشاب، إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الصيفي المقبل عام 2021.

وأشارت "ديفنسا سنترال" إلى أن ريال مدريد حدد 150 مليون يورو لصفقة "الفتى الذهبي" إيرلينغ هالاند، حيث تنقسم إلى 110 ملايين يورو لفريقه بوروسيا دورتموند، و30 مليون يورو لمينو رايولا وكيل اللاعب، و10 ملايين يورو لوالد النجم النرويجي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد لتحمل التكلفة المرتفعة للصفقة، رغم أن الحالة الاقتصادية للنادي في الفترة الأخيرة ليست على ما يرام.

وذكرت أن فلورنتينو بيريز، رئيس الفريق الملكي، واضح في رؤيته أن هالاند هو اللاعب المناسب لقيادة هجوم ريال مدريد في السنوات المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد سيؤجل صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرما الفرنسي، إلى صيف 2022.

وأصبح إيرلينغ هالاند (20 عاما) من أبرز اللاعبين الصاعدين في العالم بالوقت الحالي، تحت سن 21 عاما، وذلك بفضل الأرقام المذهلة التي يحققها مع بوروسيا دورتموند، ويدخل في قائمة أولويات ريال مدريد للتعاقد معه الآن، إلى جانب كليان مبابي، لسد الثغرة الكبيرة التي تركها هدافه التاريخي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، منذ عام 2018.

وتوج النجم النرويجي الشاب بجائزة "الفتى الذهبي - Golden Boy" لعام 2020، كأفضل لاعب صاعد في العالم، التي تمنحها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، سنويا لأفضل لاعب تحت 21 عاما، بعد أن أحرز 44 هدفا بجميع البطولات طوال موسم (2019-2020).

وتفوق هالاند على زميله في فريق بوروسيا دورتموند، الإنجليزي جادون سانشو، وكذلك على الكندي ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ، والإنجليزي ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد، والإسباني أنسو فاتي جناح برشلونة.

وانتقل إيرلينغ هالاند إلى صفوف بوروسيا دورتموند في شهر يناير من عام 2020، مقابل 20 مليون يورو، وتقدر قيمته السوقية الآن بنحو 152 مليون يورو، وذلك وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، بالرغم من انخفاض قيمة اللاعبين بشكل كبير في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية في ظل انتشار جائحة كورونا.

واحتل هالاند المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين في العالم، خلف الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، الذي تقدر قيمته السوقية بـ165.6 مليون يورو، وتلاهما الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول، الذي تقدر قيمته حاليا بـ151.6 مليون يورو.

المصدر: وكالات