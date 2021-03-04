شاهد.. هدف صلاح الأسطوري في شباك تشيلسي قبيل تجدد مواجهتهما الليلة

يحل نادي تشيلسي ضيفا ثقيلا على ليفربول، اليوم الخميس، في قمة الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مواجهة كلاسيكية بإشراف ألماني (يورغن كلوب مدرب ليفربول وتوماس توخيل مدرب تشيلسي)، تعد بالكثير نظرا إلى تاريخ اللقاءات المثيرة بين الطرفين.

وبمناسبة هذا اللقاء المرتقب، نشر موقع "E P L W O R L D" المهتم بالدوري الإنجليزي، فيديو في موقع "تويتر"، احتفاء بالهدف الأسطوري، الذي سجله نجم ليفربول، المصري محمد صلاح في شباك تشيلسي، خلال مباراة جمعت الفريقين في موسم 2019/2020.

وقاد صلاح حينها فريقه للانتصار على تشيلسي بهدفين نظيفين، حيث أحرز النجم المصري هدفا أكثر من رائع في شباك الحارس الإسباني للبلوز كيبا، بتسديدة صاروخية أبهرت مشجعي ليفربول.

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دعونا نتذكر هدف محمد صلاح

الأسطوري في مرمى تشيلسي وكيبا 😍🔥 . pic.twitter.com/y9fzJb9IGz — E P L W O R L D (@EPLworld) March 4, 2021

وبدا الأمر باستلام المصري لكرة طولية من المدافع فيرغيل فان دايك في الجهة اليمنى، ليخترق بها دفاع تشيلسي بعرض الملعب، قبل أن يفاجئهم بتسديدة صاروخية.

ولم يستطع كيبا، أغلى حارس في العالم، التعامل مع الكرة، لتعانق شباكه معلنة عن الهدف الرائع.

المصدر: E P L W O R L D