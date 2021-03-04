بلغة الواثق.. لابورتا يضع شرطا وحيدا لإقناع ميسي بالبقاء في برشلونة

بدا المرشح الأبرز لرئاسة نادي برشلونة لكرة القدم، خوان لابورتا، واثقا من قدرته على إقناع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بمواصلة مسيرته مع الفريق الكتالوني.

وتتزايد التكهنات حول مستقبل ميسي مع اقتراب نهاية عقده مع برشلونة، لكن لابورتا، ما زال يعتقد أنه قادر على إقناع "البرغوث" بتمديد إقامته في إقليم كتالونيا، ولكن إذا تحقق شرط واحد.

وقال لابورتا في تصريحات أبرزها موقع "goal"، إن ميسي الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، سيبقى في برشلونة، إذا فاز هو بانتخابات رئيس النادي.

وأوضح أنه إن لم يحدث ذلك، فإن "البرغوث" سيغادر ملعب "كامب نو" بعد نهاية عقده في يونيو المقبل.

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وستجري انتخابات رئيس نادي برشلونة يوم الأحد المقبل، حيث سيتنافس 3 مرشحين على مقعد الرئيس، وهم لابورتا، وفيكتور فونت، وتوني فريسكا.

تجدر الإشارة إلى أن لابورتا، سبق له تولي رئاسة نادي برشلونة بين العامين 2003 و2010، وحينها حقق الفريق الكتالوني نتائج مذهلة.

المصدر: goal.com