شاهد.. حكم مباراة برشلونة وإشبيلية يطلب من نجم "البارسا" إدارة اللقاء بدلا منه

شهدت مباراة برشلونة وضيفه إشبيلية، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس الأربعاء، لقطة طريفة بين الحكم خوسي ماريا مارتينيز الذي أدار اللقاء، ونجم "البارسا"، فرينكي دي يونغ.

وسقط دي يونغ داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، بعد احتكاكه مع لاعب إشبيلية فرناندو، ليطالب النجم الهولندي من الحكم منحه ركلة جزاء، لكن الأخير رد بطريقة طريفة، حيث قام بتوجيه صفارته نحو دي يونغ وبدا وكأنه يطلب منه إدارة اللقاء بدلا منه!.

💬 'Wil jij fluiten' 😂



Halverwege de eerste helft bood de scheidsrechter zijn fluitje aan bij Frenkie De Jong. Zou die het kunnen, fluiten en voetballen tegelijk? 🤪#ZiggoSport#CopadelRey#FCBSEVpic.twitter.com/5kEv45LrCB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2021

Gif | لقطة دي يونغ و الحكم 😂😂😂😂 pic.twitter.com/yIgJMjM1zy — GOALS (@QWEA0S) March 3, 2021

وحقق برشلونة "ريمونتادا" مذهلة، بعدما عوض خسارته أمام إشبيلية ذهابا بهدفين دون رد، بالفوز إيابا بثلاثية نظيفة من توقيع الفرنسي عثمان ديمبيلي، في الدقيقة 12، والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، والدنماركي مارتن برايثوايت، في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول، ليحجز "البارسا" مقعده في نهائي مسابقة كأس إسبانيا.

المصدر: مواقع التواصل