ميلان ينجو من الهزيمة بهدف في الوقت القاتل (فيديو)

نجا فريق ميلان من الهزيمة أمام مضيفه أودينيزي (1-1)، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، وذلك منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المدافع البرازيلي رودريغو بيساو هدف التقدم للضيوف، في الدقيقة 68، ورد الإيفواري فرانك كيسي بهدف التعادل من ضربة جزاء، في الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الزمن الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزار" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

SerieA | ميلان 0-1 اودينيزي ..



بيكاو pic.twitter.com/gZSgY0Blsl — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) March 3, 2021

SerieA | ميلان 1-1 اودينيزي ..



كيسي .. ضربة جزاء pic.twitter.com/35QE4sHqsa — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) March 3, 2021

ورفع ميلان رصيده بعد هذا التعادل، إلى 53 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن جاره المتصدر إنتر ميلان، الذي سيحل ضيفا على فريق بارما، يوم الخميس.

بينما رفع أودينيزي رصيده إلى 29 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: RT