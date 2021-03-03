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شاهد.. برشلونة يضع حجر الأساس لـ"ريمونتادا" بهدف عالمي

الرياضة

شاهد.. برشلونة يضع حجر الأساس لـ
Reuters /Albert Gea
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تقدم فريق برشلونة على ضيفه إشبيلية (0-1) على ملعب "كامب نو"، في مباراة إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأحرز الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي هدف التقدم للفريق الكتالونية مبكرا، في الدقيقة الـ12، بتسديدة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر.  

ويمني برشلونة النفس في تحقيق "ريمونتادا" وتعويض خسارته ذهابا بهدفين من دون رد، والتأهل إلى المباراة النهائية للمسابقة.

المصدر: RT 

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