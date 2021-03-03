الأهلي يستبعد كهربا من المباريات مع غرامة مالية

قرر الجهاز الفني لنادي الأهلي المصري لكرة القدم، حرمان مهاجمه محمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في المباريات لمدة شهر، وفرض غرامة مالية 200 ألف جنيه، لعدم الالتزام.

ونشر نادي الأهلي قرار الجهاز الفني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" من دون ذكر تفاصيل سبب هذا القرار.

🚨| الأهلي يغرم كهربا مائتي ألف جنيه.. ويستبعده من المباريات لمدة شهر . pic.twitter.com/763nYGOLtm — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 3, 2021

العقوبة الموقعة من جانب الأهلي على كهربا ليست الأولى من نوعها، بعدما تم تغريمه من قبل مبلغ مليون جنيه، بسبب واقعة مشاجرته مع زملائه بالفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وانتقل كهربا من نادي الزمالك إلى ديسبورتيفو البرتغالي، بعد أن انتهى عقده في صفقة انتقال حر، حيث وقع على عقد لمدة موسم واحد، وقام بفسخه بعد 6 أشهر فقط، ومن ثم انضم إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019، في صفقة انتقال حر أيضا.

المصدر: وكالات